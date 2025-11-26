На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саудовская Аравия планирует завлечь туристов новыми алкомаркетами

FT: в Саудовской Аравии откроют два алкомаркета для привлечения туристов
true
true
true
close
Maryia Matsiukhina/Shutterstock/FOTODOM

Саудовская Аравия готовится расширить для туристов доступ к алкоголю в стране. Об этом сообщает газета Financial Times.

В прошлом году первый магазин алкогольной продукции был открыт в дипломатическом квартале ее столицы — Эр-Рияда. До этого Саудовская Аравия, будучи консервативной мусульманской страной, на протяжении десятилетий сохраняла запрет на алкоголь, пишет издание. По информации журналистов, в стране планируют открыть еще два алкогольных магазина – в Джидде и Дахране.

Как отмечается, Эр-Рияд стремится к открытости для туристов и квалифицированных специалистов из других стран — это входит в новую программу властей по диверсификации экономики и сокращению зависимости Саудовской Аравии от нефтяного сектора. Так, к 2030 году в стране ожидают поток туристов до 150 млн человек в год.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) вложил миллиарды долларов в различные крупные туристические проекты, среди которых развлекательный район к западу от Эр-Рияда и роскошные курорты на островах в Красном море, говорится в статье. Кроме того, страна готовится к проведению масштабных международных событий в ближайшие годы, таких как Expo 2030 и чемпионат мира по футболу 2034 года.

Ранее Вашингтон включил Саудовскую Аравию в число своих основных союзников вне НАТО.

