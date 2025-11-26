На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США хотят ужесточить контроль за утечками данных в ядерной сфере

NYT: в США хотят укрепить контроль за утечками информации в ядерной сфере
U.S. Air Force

Глава Национального агентства Соединенных Штатов по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс приказал усилить контроль за утечками секретных данных из структур в сфере ядерных вооружений. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Это не рекомендация, это приказ. Национальная безопасность не допускает альтернатив», — указал он в служебном письме руководителям национальных лабораторий по ядерному оружию.

Уильямс «приказал подчиненным усилить бдительность в отношении утечек секретной информации», отметив необходимость «сохранить секреты, обеспечивающие мощь оружия».

Газета утверждает, что одним из получателей письма является директор лаборатории в Лос-Аламосе Том Мэйсон, где создали атомную бомбу и где в данный момент разрабатывается ядерное оружие.

В 2024 году организацию обвинили в нарушении режима безопасности. Нарушение описано как повторяющиеся инциденты в 2023 и в прошлом годах, когда в охраняемые зоны попадали несанкционированные предметы: наушники с микрофонами, мобильные телефоны и кофеварки с Bluetooth для удаленного управления.

Ранее США заявили о планах модернизировать ядерный арсенал.

