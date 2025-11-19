США заявили о планах модернизировать ядерный арсенал

Уитакер: США не будут наращивать ядерный потенциал, но модернизируют арсенал

Соединенные Штаты не планируют наращивать свой ядерный потенциал, но намерены провести модернизацию существующих арсеналов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что модернизация ядерных сил является необходимой мерой для национальной безопасности. При этом он подтвердил приверженность Вашингтона политике нераспространения ядерного оружия.

«Я не думаю, что мы хотим расширять ядерные возможности. Тем не менее мы хотим модернизации. Модернизация необходима, нам самим это нужно», — заявил Уитакер.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить ядерные испытания — они пройдут «совсем скоро». При этом, по данным CNN, министерство энергетики США пытается отговорить Белый дом от этого шага. Трамп объясняет свое решение действиями других стран: по его словам, ядерное оружие якобы тестируют Россия и Китай, а сам американский лидер призывает к трехсторонней встрече для сокращения такого вооружения. Однако в РФ обвинения в ядерных испытаниях отвергают.

Ранее Россия указала на отсутствие ясности по ядерным испытаниям от США.