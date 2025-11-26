В ЕК заявили, что готовы юридически обосновать использование замороженных российских активов

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что ЕК готова юридически обосновать использование российских замороженных активов. Об этом сообщает Reuters.

«Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что ЕК не допустит, чтобы за Украину «платили только европейские налогоплательщики».

26 ноября газета Politico писала, что Страны Евросоюза начали работать над планом «Б» в том случае, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования Украины.

По данным издания, актуальность вопроса обусловлена активизацией мирных переговоров.

Четыре неназванных официальных лица подтвердили изданию, что ЕС допускает введение «промежуточного кредита», который будет финансироваться за счет заимствований Евросоюза, чтобы поддержать украинскую сторону в первые месяцы 2026 года.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.