В Испании рассказали, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на своей странице в соцсети X заявил, что на Украине поставлены на карту интересы Европейского союза.

«Интерес Европы на кону на Украине. Позиция Евросоюза является центральной в мирном процессе, который должен начаться с прекращения огня», — написал он.

Дипломат принял участие в неформальной встрече глав министерств иностранных дел ЕС, которая проводилась по видео-конференц-связи.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября Соединенные Штаты и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли Евросоюза и Североатлантического альянса в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

