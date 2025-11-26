На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия готова резко увеличить поставки нефти в Сербию

Сийярто: венгерская MOL готова в 2,5 раза увеличить поставки нефти в Сербию
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Нефтегазовая компания из Венгрии MOL готова кратно увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с министром энергетики и горного дела Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этом месяце компания удвоила объемы поставок в Сербию и продолжит увеличивать их в декабре. Сийярто добавил, что в последний месяц года MOL нарастит поставки сырой нефти и нефтепродуктов в Сербию в 2,5 раза.

Министр добавил, что Белград может рассчитывать на поддержку со стороны Будапешта, особенно сейчас, «когда безопасность энергоснабжения находится под угрозой». Сийярто подчеркнул, что Венгрия в данный момент «использует все доступные средства» для обеспечения бесперебойных поставок нефти в Сербию в будущем, несмотря на все трудности.

26 ноября Петер Сийярто сообщил, что отправляется в Белград обсудить, как Венгрия может помочь Сербии в сложной ситуации с прекращением поставок российской нефти из-за санкций.

Ранее США разрешили венгерской компании покупать российскую нефть.

