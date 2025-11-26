На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия хочет помочь Сербии после остановки поставок нефти из-за санкций

Сийярто: Венгрия поможет Сербии в ситуации с прекращением поставок нефти
AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что отправляется в Белград обсудить, как Венгрия может помочь Сербии в сложной ситуации с прекращением поставок нефти из-за санкций.

По словам дипломата, пример Сербии демонстрирует, насколько уязвимыми желает сделать ряд стран Европейский союз, когда хочет, чтобы их снабжал только один нефтепровод вместо нынешних двух. Сийярто напомнил, что Сербия тоже снабжалась по одному нефтепроводу, а затем поставки были прерваны из-за санкций, что поставило страну в сложное положение.

«Мы, венгры, конечно же, поможем Сербии, сербскому народу, сербской экономике. Мы обсудим детали этой помощи сегодня в Белграде», — написал министр.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в октябре о приостановке сотрудничества с «Нефтяной индустрией Сербии» из-за санкций.

25 ноября стало известно, что работа нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) NIS, основным владельцем которого является «Газпром», остановлена в сербском городе Панчево ​​из-за нехватки поставок сырой нефти на фоне введенных санкций.

Ранее США разрешили венгерской компании покупать российскую нефть.

