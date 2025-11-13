На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четыре страны Европы готовят иск к Европейскому союзу

Euronews: Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС из-за мигрантов
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Страны Вишеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия Польша) планируют оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Европейского союза. Об этом сообщил телеканал Euronews.

«Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран-участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома», — сказал один из дипломатов.

Отмечается, что Чехия и Польша могут запросить освобождение от новых обязанностей из-за своей сложной миграционной ситуации. Дипломат указал, что если большинство стран-членов Европейского союза откажутся принимать мигрантов, то Еврокомиссия (ЕК) не сможет оштрафовать их.

12 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС.

Совет Евросоюза окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае прошлого года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на распределение мигрантов в странах ЕС и выплату денежных средств в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

