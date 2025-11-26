На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко указала на резкий рост числа «ложных» самозанятых в России

Матвиенко указала на резкий рост числа «ложных» самозанятых в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании СФ обратила внимание на практику перевода сотрудников, которые связаны трудовыми отношениями с компаниями, в статус самозанятых для ухода от налогов. Ее слова приводят «Известия».

«Для того чтобы уйти от налогов — не платить НДФЛ, не платить налоги — пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», — сказала она.

Матвиенко отметила, что то же самое происходит в ресторанах.

«Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями, это не самозанятые», — подчеркнула председатель Совфеда.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения университета «Синергия» Ирина Шапошникова заявила, что количество самозанятых россиян в 2026 году вырастет на 10% по сравнению с 2025 годом.

Ранее в Госдуме заявили, что самозанятость сохранится после 2028 года.

