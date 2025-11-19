На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ожидают рост количества самозанятых в 2026 году

Экономист Шапошникова: самозанятых россиян станет больше на 10% в 2026 году
Depositphotos

Количество самозанятых россиян в 2026 году вырастет на 10% по сравнению с 2025 годом, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения университета «Синергия» Ирина Шапошникова.

«Несомненно, у режима НПД (налог на профессиональный доход) есть много преимуществ и для самозанятого, и для работодателя. Но повышение ставок налога или отмена посильного режима может способствовать тому, что около 50% самозанятых может уйти в тень. Думаю, что при неизменных условиях уплаты налога можно ожидать в следующем году около 10% прибавления самозанятых граждан. Этому будет способствовать усиление налогового и банковского контроля за незаконным бизнесом», — отметила Шапошникова.

Она не прогнозирует резкого роста количества самозанятых россиян, поскольку «большинство сознательных граждан уже зарегистрировано, а другую часть вряд ли привлекут льготные ставки и упрощенная форма уплаты налога».

По мнению Шапошниковой, росту легализации россиян могло бы способствовать увеличение налогового вычета и отказ от введения обязательных страховых взносов. Последние способствуют скорее большему увеличению налоговой нагрузки, чем росту социальных гарантий, уверена Шапошникова.

За три года количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза — с 5,82 млн человек по данным на 30 сентября 2022 года до 14,63 млн человек на 30 сентября 2025-го.

Ранее в Госдуме заявили, что самозанятость сохранится после 2028 года.

