Губернатор Мурманской области выступил за создание новой госкорпорации

Для того, чтобы выполнить комплексный план по развитию Арктики нужно создание новой госкорпорации. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эфире Радио РБК.

«Необходимо создание специальной корпорации развития, которая при соответствующей гарантии государства могла бы выпускать в том числе длинные арктические облигации, то есть привлекать деньги под проекты, необходимые государству», — сказал он.

Чибис отметил, что это могла бы быть «одна из «дочек» ВЭБа», либо «Росатом», активно занимающийся развитием Северного морского пути.

По его мнению, инвестиционно выгодные проекты, но без гарантий от государства, скорее всего, не привлекут инвесторов как российских, так и зарубежных.

24 ноября Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что развитие Арктики имеет для России такое же стратегическое значение, как и освоение космоса для СССР.

Ранее в России нашли способ добывать нефть в Арктике.