Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову

РИА Новости: премьер Албании во время выступления Зеленского держался за голову

Премьер-министр Албании Эди Рама во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи «коалиции желающих» держался за голову. Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

На кадрах видно, как Рама на протяжении большей части выступления Зеленского держался за голову, ближе к концу выступления он убрал руку и опустил голову. Лица политика при этом видно не было.

Встреча «коалиции желающих» проходила в формате видеоконференции. Коалиция представляет группу стран, желающих усилить поддержку Украины.

Накануне глава Евросовета Антониу Кошта по итогам виртуальной встречи так называемой «коалиции желающих» сообщил, что Евросоюз продолжит давить на Россию и поддерживать Украину.

Он поприветствовал оценки президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио относительно мирного процесса.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

Ранее Трамп заявил о «близости» сделки по Украине.