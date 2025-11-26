Россия готова поддержать Нигерию в борьбе с терроризмом

Захарова заявила о готовности поддержать Нигерию в борьбе с терроризмом

Россия готова поддержать власти Нигерии в борьбе с терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что позиция Москвы в сфере антитеррора остается неизменной — борьба с терроризмом является глобальным вызовом.

«Убеждены, что Абуджа способна решить данную проблему при всемерной поддержке со стороны международного сообщества, специализированных структур ООН и Афросоюза. Россия, в свою очередь, готова продолжить оказание необходимого содействия нигерийским партнерам», — сказала дипломат.

Она обратила внимание на серьезные усилия властей Нигерии на антитеррористическом треке.

«Регулярной армией и правоохранительными органами накоплен солидный опыт в деле эффективного противодействия теругрозе, который успешно применяется на практике», — добавила Захарова.

На прошлой неделе боевики похитили 303 ребенка и 12 учителей из частной католической школы Святой Марии в штате Нигер на северо-востоке Нигерии.

Аналогичный инцидент произошел в соседнем штате Квара, где были похищены несколько прихожан и священник.

В связи с участившимися атаками на школы министерство образования страны распорядилось закрыть 47 школ-интернатов по всей стране. Президент Нигерии Бола Тинубу отменил международные поездки, в том числе участие в саммите G20 в Йоханнесбурге.

Ранее Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан.