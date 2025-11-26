На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия готова поддержать Нигерию в борьбе с терроризмом

Захарова заявила о готовности поддержать Нигерию в борьбе с терроризмом
true
true
true
close
Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

Россия готова поддержать власти Нигерии в борьбе с терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что позиция Москвы в сфере антитеррора остается неизменной — борьба с терроризмом является глобальным вызовом.

«Убеждены, что Абуджа способна решить данную проблему при всемерной поддержке со стороны международного сообщества, специализированных структур ООН и Афросоюза. Россия, в свою очередь, готова продолжить оказание необходимого содействия нигерийским партнерам», — сказала дипломат.

Она обратила внимание на серьезные усилия властей Нигерии на антитеррористическом треке.

«Регулярной армией и правоохранительными органами накоплен солидный опыт в деле эффективного противодействия теругрозе, который успешно применяется на практике», — добавила Захарова.

На прошлой неделе боевики похитили 303 ребенка и 12 учителей из частной католической школы Святой Марии в штате Нигер на северо-востоке Нигерии.

Аналогичный инцидент произошел в соседнем штате Квара, где были похищены несколько прихожан и священник.

В связи с участившимися атаками на школы министерство образования страны распорядилось закрыть 47 школ-интернатов по всей стране. Президент Нигерии Бола Тинубу отменил международные поездки, в том числе участие в саммите G20 в Йоханнесбурге.

Ранее Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами