На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции

Орсини: коалиция желающих встретилась, чтобы обсудить капитуляцию Киева
true
true
true
close
РИА Новости

Встреча «коалиции желающих» 25 ноября была проведена для обсуждения условий капитуляции Украины. Об этом изданию IL Fatto Quotidiano рассказал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

По его словам, тот, кто говорит о том, что на встрече обсуждали американский мирный план, «делает очень сомнительное заявление, ведь там велась дискуссия о капитуляции Украины».

Орсини считает, что Европа вышла на своеобразный «ринг» с Россией, но получила удар и проиграла на Украине. Теперь европейские государства пытаются спасти положение, изменив план США в свою пользу.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции «коалиции желающих» выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами