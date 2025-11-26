На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции

Встреча «коалиции желающих» 25 ноября была проведена для обсуждения условий капитуляции Украины. Об этом изданию IL Fatto Quotidiano рассказал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

По его словам, тот, кто говорит о том, что на встрече обсуждали американский мирный план, «делает очень сомнительное заявление, ведь там велась дискуссия о капитуляции Украины».

Орсини считает, что Европа вышла на своеобразный «ринг» с Россией, но получила удар и проиграла на Украине. Теперь европейские государства пытаются спасти положение, изменив план США в свою пользу.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции «коалиции желающих» выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.