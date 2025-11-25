Президент Франции Эммануэль Макрон оптимистично оценил перспективы достижения мира на Украине. Об этом сообщает Le Figaro.

Открывая встречу так называемой «коалиции желающих», он указал, что «наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру» между Россией и Украиной.

«Но абсолютным условием для прочного мира является ряд очень надежных гарантий безопасности, а не только гарантии на бумаге», – подчеркнул Макрон.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Эммануэль Макрон не имеет права диктовать условия или вмешиваться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Она напомнила, что Макрон не первый год хочет быть «медиатором» в повестке по Украине, однако кроме Киева его никто не слушает. Американский президент Дональд Трамп не отдаст лидерство по части переговоров, предположила депутат.

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.