Премьер Грузии обвинил Запад в продолжении пропаганды Геббельса

Кобахидзе: заявления Запада о Грузии являются продолжением пропаганды Геббельса
Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил страны Запада в продолжении пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Европа не является панацеей. Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды», — высказал мнение политик.

Он напомнил, что «и Геббельс был Европой», когда в 1940-х годах он работал в одном из сильных государств Европы — Германии.

Кобахидзе подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы спустя 80 лет такая пропаганда вернулась в Европу.

Также премьер заявил, что отсутствие осуждения Западом попыток свержения в стране избранной народом власти или же насильственного штурма дворца президента Грузии можно считать косвенной поддержкой случившегося.

Ранее премьер Грузии обвинил представителей оппозиции в попытке устроить «майдан» внутри страны в день проведения муниципальных выборов.

