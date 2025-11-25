На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт допустил, что ВС РФ атаковали Украину 25 ноября передовыми ракетами

Аналитик Кнутов: по центрам принятия решений в Киеве могли бить передовой ракетой
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы России могли применить «самые передовые средства поражения» во время удара по Украине в ночь на 25 ноября. Об этом mk.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вообще, у нас есть крылатая ракета, например, для того же истребителя 5-го поколения Су-57. Их экспортную версию демонстрировали недавно в Эмиратах. На самолете открыли бомболюки и показали, по-моему, противорадиолокационную ракету Х-58. Есть новые виды ракеты для тех же Су-57 и Су-35…», — сказал Кнутов.

По его словам, все это относится к «самым передовым разработкам», и ВС РФ отрабатывают средства поражения в реальных боевых условиях. Он предположил, что во время удара в ночь на 25 ноября применялась одна из таковых ракет.

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Ранее в Госдуме назвали «жирную красную черту» для России в плане по Украине.

