В Польше считают необязательной к исполнению резолюцию сейма о переносе российского посольства

МИД Польши: резолюцию о переносе посольства РФ исполнять не обязательно

Резолюцию сейма (нижней палаты польского парламента) Польши о переносе посольства России в столице Республики от министерства обороны в МИД страны не воспринимают в качестве руководства к действию. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр, сообщает телеканал TVP Info.

«Мы не собираемся участвовать в дискуссии, где должно находиться посольство России. Темой для обсуждения, безусловно, является усиление безопасности вокруг посольства», — сказал он.

Также Вевюр добавил, что Польша не пойдет на разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

21 ноября сейм Республики принял резолюцию, призывающую правительство перенести здание посольства России в Варшаве. Согласно данным голосования, документ поддержали 439 депутатов, еще один парламентарий воздержался.

В резолюции отмечается, что кабинет министров должен рассмотреть возможность переноса российской дипмиссии в Варшаве «с соблюдением международно-правовых норм». Авторы инициативы объясняют необходимость такого шага тем, что посольство соседствует с министерством национальной обороны Польши.

Ранее в Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве.