Лукашенко допустил, что Литва подтолкнет водителей фур занять определенную позицию

Лукашенко: власти Литвы подтолкнут водителей фур занять политическую позицию
Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти Литвы будут подталкивать водителей застрявших в Белоруссии фур занять определенную позицию, в том числе политическую. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Совета безопасности республики Александром Вольфовичем, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что госсекретарь в воскресенье, 23 ноября, должен был провести встречу с водителями большегрузов.

«Их 1,8 тысячи где-то, литовских, с литовскими номерами. Водители, естественно, и белорусы, и россияне, и литовцы, и казахи - разные люди есть. Границу они (Литва — «Газета.Ru») открыли. Понятно, признаваться не хотят, что они виноваты», — сказал президент.

В связи с этим Лукашенко допустил, что власти Литвы будут подталкивать водителей занять определенную позицию. По словам главы республики, им нужно было объяснить, «что происходит и кто кому должен».

20 ноября пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Белоруссией. По его словам, такой шаг может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц.

Варанков напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Тогда Вильнюс объяснил ограничения якобы частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов.

Ранее в Литве вновь пригрозили приостановить транзит в Калининград.

