Лавров заявил, что план Трампа основан на договоренностях, достигнутых на Аляске

Сергей Гунеев/РИА Новости

План президента США Дональда Трампа об урегулировании основан на договоренностях, достигнутых в рамках саммита в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Наши оценки сохраняют свою силу в том смысле, что ключевые положения плана Трампа основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах в августе нынешнего года. И эти принципы в целом в плане отражены, что мы приветствовали», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на данный момент российской стороне официально не передали план Трампа. Однако Россия готова к обсуждению конкретных формулировок. Также РФ не получала план американского лидера, о котором пишут СМИ.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее Лавров призвал США отправить России обновленный мирный план по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
