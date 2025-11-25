Уиткофф и зять Трампа писали план по Украине без консультаций с Москвой и Киевом

WSJ: Уиткофф и Кушнер написали план и только потом показали его РФ и Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер написали мирный план по Украине сами, не консультируясь с Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

«По словам человека, знакомого с ходом разработки плана, большинство положений были написаны Уиткоффом и Кушнером до того, как они проконсультировались с представителями России и Украины», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает WSJ, госсекретарю Марко Рубио передали копию плана в Белом доме во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон 18 ноября.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Кэролайн Левитт отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.