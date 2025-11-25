В Финляндии считают, что план США говорит об унижении позиции НАТО

Мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, представленный США, игнорирует позиции НАТО и может привести к распаду альянса. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat, передает РИА Новости.

«Положения [мирного плана] свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — говорится в материале.

Как считает профессор международной политики финского Университета Тампере Туомас Форсберг, если предложение получит поддержку президента США Дональда Трампа, то это приведет к распаду НАТО.



Накануне вечером газета Financial Times со ссылкой на члена украинской делегации, первого заместителя главы МИД республики Сергея Кислицу сообщила, что составленный на переговорах в Женеве новый мирный план по Украине мало напоминает первую версию документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома рассказала о ночных переговорах Трампа по Украине.