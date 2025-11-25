В Белом доме заявили, что при Трампе военные не получали незаконных приказов

Белый дом: при Трампе военные в США не получали незаконных приказов

Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что во время пребывания Дональда Трампа на посту главнокомандующего американские вооруженные силы не сталкивались с незаконными указаниями. Об этом пишет РИА Новости.

«Они не могут определить незаконные приказы, потому что незаконных приказов не было. Но они, опять же, внушают 1,3 миллиона действующих военнослужащих, что если вы считаете приказ незаконным, вы не обязаны его выполнять. На самом деле, это противоречит Единому кодексу военной юстиции», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Накануне Пентагон сообщил о проверке заявлений в отношении бывшего военного, а ныне сенатора-демократа Марка Келли, который ранее призвал военнослужащих игнорировать приказы Трампа, если те нарушают закон.

23 ноября президент США Дональд Трамп назвал предателями и призвал посадить в тюрьму конгрессменов-демократов, призвавших военных не выполнять противозаконные приказы.

Ранее Трамп обвинил демократов в попытке шантажировать США.