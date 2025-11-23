На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в подстрекательстве к мятежу

Трамп призвал посадить в тюрьму конгрессменов-демократов за призывы к военным
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал предателями и призвал посадить в тюрьму конгрессменов-демократов, призвавших военных не выполнять противозаконные приказы. Обращение американского лидера опубликовано в социальной сети Truth Social.

О степени возмущения американского лидера говорит то, что текст двух его публикаций, посвященных призывам к неповиновению, был напечатан заглавными буквами.

«Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас, а не пытаться доказывать фейковым новостным изданиям, что их слова лежат в правовом поле. <..> Это было подстрекательство к смуте на самом высоком уровне, и подстрекательство к мятежу — это тяжкое преступление. У их слов не может быть никакой другой интерпретации», — подчеркнул он.

На фоне обострения отношений между США и Венесуэлой и операции США по борьбе с венесуэльскими наркокартелями шесть конгрессменов-демократов, имеющих опыт службы в армии, выпустили короткий видеоролик, в котором призвали военных не выполнять приказы Трампа, если они противоречат закону. Американские парламентарии подчеркнули, что законы США однозначны, и военные обязаны соблюдать их.

Авторами ролика стали конгрессмены Элисса Слоткин, Марк Келли, Крис Делузио, Джейсон Кроу, Мэгги Гудландер и Крисси Хулахан.

Ранее бывший советник Трампа раскритиковал мирный план по Украине.

