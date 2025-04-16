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В США полицейские несколько дней гоняются за индейкой, пугающей людей

NYP: в США индейка несколько дней бегает от полиции, которая не может ее поймать
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G.N.Miller/NYPost

Полицейские Манхэттена уже несколько дней заняты ловлей индейки, которая провоцирует аварии и пугает людей, пишет New York Post.

Пернатая знаменитость Нью-Йорка — индюшка по кличке Рози — поселилась в деловом квартале Манхэттена, устроив хаос. За последние дни птица успела парализовать движение, поселиться на балконах элитных домов и устроить настоящую охоту за собой с участием десятков полицейских.

Попытки поймать индейку превратились в комедийное шоу, пишут СМИ. Во вторник утром 15 офицеров нью-йоркской полиции безуспешно пытались окружить птицу на 58-й улице. Рози ловко уклонялась от погони — пряталась в кронах деревьев и даже пролетела прямо над полицейским фургоном.

«Когда я звонила в полицию, потому что за мной гнался мужчина, мне сказали перезвонить, если что-то случится. А тут целый отряд ловит одну индейку — это же чистый Нью-Йорк!» — иронизирует местная жительница Александра Д'Аллесандро.

Орнитологи бьют тревогу: бетонные джунгли Манхэттена опасны для дикой птицы.

«Она пропускает приемы пищи из-за постоянного стресса», — уверены специалисты.

Ранее дикие индейки устроили погоню за почтальоном в США.

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