Западные средства массовой информации, которые покрывают преступную власть в Киеве, являются мировой мафией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала американского журналиста Такера Карлсона, который сказал, что редакция The Wall Street Journal несколько месяцев не публикует материалы, которые раскрывают коррупционные схемы главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Издание располагает доказательствами, но не обнародует их и защищает Ермака, отметил Карлсон.

По словам дипломата, подобная практика характерна и для других западных изданий. В качестве примера она привела отказ итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором приводились доказательства «неонацистской сущности» украинских властей.

«Настоящая мировая мафия!» — написала Захарова.

17 ноября депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Ермак фигурирует на «пленках» бизнесмена Тимура Миндича, который является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики. По словам нардепа, Ермак упоминается на этих записях под прозвищем «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Железняк выразил уверенность, что Ермак был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с Миндичем. По мнению депутата, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента Украины. Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет Зеленский.

Ранее Захарова призвала Запад к ответственности за коррупционный скандал на Украине.