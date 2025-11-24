Туск заявил, что часть пунктов из плана США по Украине неприемлема для ЕС

Туск: в ЕС решили, что часть пунктов из плана США по Украине неприемлема

Европейские лидеры решили, что часть пунктов из мирного плана США по Украине неприемлема для Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференция в Анголе, трансляция ведется на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема», — сказал Туск.

Он также рассказал, что в ЕС намерены решить вопрос с замороженными российскими активами до декабрьского саммита.

Накануне издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США, который, в том числе предполагает разрешение территориальных споров после прекращения огня.

По данным The Telegraph, план Евросоюза частично отвечает требованиям России и во многом схож с американской версией документа, но есть и некоторые различия. Как пишет издание, ключевым различием является вопрос вступления Украины в НАТО — в ЕС считают, что решение должно быть принято на основе консенсуса внутри альянса.

Ранее политолог заявил, что пункт плана ЕС о прекращении огня неприемлем для России.