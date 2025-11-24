На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: глобалисты дают Зеленскому еще год

Политолог Сипров: Запад надеется, что Зеленский продержится у власти еще год
Omar Havana/AP

Политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавно опубликованную обложку-пророчество журнала The Economist на 2026 год.

По его мнению, изображение украинского лидера Владимира Зеленского возле танка означает, что глобалисты надеются, что он продержится еще год.

close
The Economist

«Им важно этот год продержаться, а там и промежуточные выборы в Конгресс США. Правда, про это они в своем ходульном прогнозе умолчали. И это понятно. Зачем прогнозировать непрогнозируемое», — сказал Сипров.

Политолог Дмитрий Матюшенков до этого отмечал, что главный посыл новой обложки The Economist — мир перестал быть однополярным, он фрагментирован на сферы влияния. То, что пытался остановить Запад, произошло, считает эксперт.

Он обратил внимание, что изображение разделено на синие и красные тона, что указывает на противостояние двух полюсов, борющихся за право определять будущее.

Ранее политолог рассказал, какие прогнозы The Economist на 2025 год сбылись.

