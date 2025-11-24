На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог усомнился, что США убедят Украину и ЕС согласиться на мирный план

Alexander Drago/Reuters

Нет никаких оснований полагать, что в этот раз Соединенным Штатам удастся уговорить Украину и Европу, а также собственный конгресс на подписание мирного соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте меняется «постоянно», равно как экономическое положение внутри Европы и России, однако «не факт», что это как-то может повлиять на позицию ЕС.

«Я не вижу, чтобы ситуация радикальным образом изменилась: собственно, что администрация Трампа хотела бы этот конфликт [на Украине] закончить. И понимает прекрасно, что без удовлетворения базовых российских требований ничего не выйдет. Но и то, что Европа скажет нет, потому что ей эта война нужна. А нужна она и по одной простой причине: потому что как только конфликт [будет] закончен, а это означает, что никакого смысла у Соединенных Штатов оставаться в НАТО нет. Выход Соединенных Штатов из НАТО и есть программа MAGA на европейском направлении», — сказал Дробницкий.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

Ранее премьер Польши задумался над авторством мирного плана Трампа.

