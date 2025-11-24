На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли тактику Украины по мирному плану Трампа

Политолог Безпалько: Украина будет затягивать переговоры по мирному плану Трампа
true
true
true
close
Emma Farge/Global Look Press

Тактика Украины по мирному урегулированию конфликта с Россией на основе плана президента США Дональда Трампа будет строиться на отказе принимать соглашение и затягивании времени. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, конкретные пункты мирного соглашения «на самом деле не важны», поскольку для Украины и Европы важно добавить условия, «которые будут исключать согласие России на подобного рода мирный план».

«Трамп не может достичь одностороннего мирного плана, если все европейские политики и Киев будут этому сопротивляться. Все остальные заявления по поводу того, что «мы скорректируем, мы требуем больше времени» — это просто имитация переговорного процесса, ну или имитация подготовки этого самого мирного плана, не более того», — сказал Безпалько.

До этого член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол призвал Украину не подписывать мирное соглашение, если в нем не будет гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье НАТО о коллективной обороне.

Он потребовал сделать все возможное, чтобы избежать ситуации с повторением Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые якобы оказались «ничем».

Ранее США послали сигнал Украине о мирном соглашении с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами