Тактика Украины по мирному урегулированию конфликта с Россией на основе плана президента США Дональда Трампа будет строиться на отказе принимать соглашение и затягивании времени. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, конкретные пункты мирного соглашения «на самом деле не важны», поскольку для Украины и Европы важно добавить условия, «которые будут исключать согласие России на подобного рода мирный план».

«Трамп не может достичь одностороннего мирного плана, если все европейские политики и Киев будут этому сопротивляться. Все остальные заявления по поводу того, что «мы скорректируем, мы требуем больше времени» — это просто имитация переговорного процесса, ну или имитация подготовки этого самого мирного плана, не более того», — сказал Безпалько.

До этого член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол призвал Украину не подписывать мирное соглашение, если в нем не будет гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье НАТО о коллективной обороне.

Он потребовал сделать все возможное, чтобы избежать ситуации с повторением Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые якобы оказались «ничем».

Ранее США послали сигнал Украине о мирном соглашении с Россией.