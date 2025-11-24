Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Ермака главой делегации на переговорах по урегулированию конфликта, чтобы спасти его от обвинения. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источник.

«Он (Зеленский - ред.) спасает его (Ермака - ред.) от подозрения», — сказали журналистам.

Также в СМИ предполагают, что глава государства таким образом пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак «пришел с ним и уйдет с ним».

24 ноября британский дипломат Ян Прауд также сделал заявление по поводу Ермака. Он высказал мнение о том, что его назначение главой делегации может свидетельствовать о нежелании завершать конфликт. Он отметил, что трудно представить руководителя офиса украинского президента в качестве главного переговорщика по вопросам мира, так как украинский чиновник вряд ли хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег.

Прауд подчеркнул, что такое решение Зеленского выглядит вызывающе на фоне коррупционного скандала на Украине и призывов к отставке Ермака.

