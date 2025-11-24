На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вашингтон заявил о проведенной в Женеве продолжительной встрече с представителями Украины

Белый дом: США провели в Женеве продуктивную встречу с делегацией Украины
Emma Farge/Global Look Press

Делегация Соединенных Штатов провела в Женеве продолжительную и продуктивную встречу с представителями Украины. Об этом, ссылаясь на заявление администрации президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

С американской стороны в «обширной и продуктивной» встрече участвовали государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель президента Стивен Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер. На переговорах рассматривались находящиеся в стадии обсуждения последние проекты соглашений. В Белом доме подчеркнули, что разговор носил откровенный, детальный характер, проходил «в духе партнерских отношений и общей цели» и встреча завершилась общим пониманием того, что «сегодняшний день ознаменовал собой значительный шаг вперед».

24 ноября сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве администрация США и делегация Украины достигли соглашения о дальнейшем обсуждении и совершенствовании плана по разрешению украинского кризиса.

Ранее появились фото с совместного ужина делегаций США и Украины в ресторане Женевы.

Переговоры о мире на Украине
Переговоры о мире на Украине
