DM: ЕС не спешит заканчивать конфликт на Украине из-за позиции по отношению к РФ

Европейские государства не проявляют особого стремления к завершению украинского кризиса из-за некой «странной фантазии», овладевшей их лидерами в отношении России. Об этом заявил обозреватель Daily Mail Питер Хитчерс.

«Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту. <...> Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, поскольку все они находятся во власти странной фантазии», — отметил эксперт.

По его мнению, суть этого заблуждения заключается в мнимом намерении России «пройтись по Европе, омывая гусеницы своих танков в водах Кале».

Хитчерс также подчеркнул, что эскалацию конфликта можно было предотвратить еще в 2019 году, если бы были реализованы Минские соглашения.

«Если бы они согласились на мирные условия, о которых Зеленский договорился в 2019 году, нам всем было бы намного лучше», – заключил обозреватель.

Ранее в Европе заявили, что ЕС подталкивает Украину к затягиванию конфликта с Россией.