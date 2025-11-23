Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

Зеленский заявил о важности диалога для урегулирования на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, команды Киева и Парижа работают в Женеве с партнерами. Зеленский добавил, что очень важно, чтобы был практический результат, чтобы это приблизило Украину и Европу к надежному миру и безопасности.

«Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы», — добавил президент республики.

Он отметил, что важность лидерства США в процессе урегулирования конфликта. Украинская сторона благодарна за все, что Вашингтон и глава Белого дома Дональд Трамп делают ради безопасности, рассказал Зеленский.

До этого президент Украины заявил, что рассчитывает на то, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию.

Ранее Макрон предложил пересмотреть план Трампа.