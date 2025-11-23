На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

Зеленский заявил о важности диалога для урегулирования на Украине
true
true
true
close
Christophe Ena/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, команды Киева и Парижа работают в Женеве с партнерами. Зеленский добавил, что очень важно, чтобы был практический результат, чтобы это приблизило Украину и Европу к надежному миру и безопасности.

«Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы», — добавил президент республики.

Он отметил, что важность лидерства США в процессе урегулирования конфликта. Украинская сторона благодарна за все, что Вашингтон и глава Белого дома Дональд Трамп делают ради безопасности, рассказал Зеленский.

До этого президент Украины заявил, что рассчитывает на то, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию.

Ранее Макрон предложил пересмотреть план Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами