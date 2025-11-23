Глава МИД Белоруссии едет в Россию обсуждать «мягкую силу» и традиционные ценности

Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков встретятся в Москве 24 и 25 ноября, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В пресс-релизе отмечается, что Москва и Минск обсудят совместное использование инструментария «мягкой силы» (деятельность государства, направленная на популяризацию собственной культуры в чужой стране за счет публичной дипломатии, радио- и телепередач, программ обменов, привлечения иностранных студентов и т.д.), продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти. Стороны также скоординируют подходы к выстраиванию отношений с дружественными и недружественными странами.

«На полях» мероприятия главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в заявлении.

Там уточняется, что министры поговорят и о международной повестке. В МИД РФ назвали отношения Москвы и Минска образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

В начале недели президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем заявил, что отношения Минска с Москвой подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое».

