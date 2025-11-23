На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков заявил о готовности идти на второй срок

Гладков допустил участие в выборах, если получит одобрение президента
Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на ежегодной пресс-конференции, что готов баллотироваться на второй срок в 2026 году, однако подчеркнул, что такое решение зависит от одобрения президента. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы региона, вопрос о продолжении работы для всех губернаторов решает президент Владимир Путин и обычно это происходит в начале года. Гладков отметил, что региональные выборы намечены на сентябрь 2026 года и власти будут действовать в соответствии с распоряжениями главы государства.

Он также пояснил, что его личная позиция не изменилась: наиболее эффективной он считает работу руководителя на протяжении двух сроков — первый отводится на анализ ситуации и принятие решений, второй — на их исполнение.

Вячеслав Гладков занимает губернаторский пост с 2020 года, когда президент назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. В 2021 году он победил на выборах, получив 79,17% голосов.

Ранее в избирательной комиссии рассказали, когда состоятся выборы губернатора Тверской области.

