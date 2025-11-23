В России отреагировали на удар ВСУ по Шатурской ГРЭС

Атакой на Шатурскую ГРЭС Украина пыталась сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева на основе плана президента США Дональда Трампа. Об этом NEWS.ru заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, ВСУ будут пытаться усиливать атаки на Россию на фоне новой инициативы президента США. По его словам, ударами Киев будет пытаться «прорываться в Подмосковье и Москву». Дандыкин объяснил это тем, что «Зеленскому и Западу надо поддерживать свое реноме».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что беспилотники ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС. По словам Воробьева, электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания. Для обеспечения теплоснабжения в округ были направлены передвижные блочно-модульные котельные.

По данным МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора. К устранению огня привлечены 137 специалистов и 49 единиц техники.

Ранее Арестович предупредил, что «россияне останавливаться не собираются».