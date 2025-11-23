На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер-министр Канады анонсировал разговор с Зеленским

Премьер-министр Канады Карни заявил, что сегодня он поговорит с Зеленским
Evan Buhler/Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что 23 ноября состоится его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам политика, этот разговор состоится после встречи европейских советников по национальной безопасности с представителями США и Украины в Женеве для обсуждения нового плана, предложенного Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта. Карни подчеркнул, что советники следят за развитием событий.

«Позже сегодня я поговорю с президентом Зеленским, просто чтобы прояснить некоторые аспекты», — сказал он в кулуарах встречи G20 в Йоханнесбурге.

До этого главы Еврокомиссии и Европейского совета, лидеры Италии, Франции, Германии, Финляндии, Испании и некоторых других европейских стран в совместном документе признали, что план США может стать основой для мирного урегулирования на Украине, однако он требует доработки. В частности, европейские лидеры придерживаются мнения, что границы Украины «не должны меняться силой», и обеспокоены «предлагаемыми ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений».

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по урегулированию на Украине.

