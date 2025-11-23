На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии испугались «нападения» России

Депутат Хофрайтер призвал конфисковать активы России и дать ВСУ оружие
Депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер раскритиковал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и призвал конфисковать замороженные активы России. Его слова приводит немецкое издание RND.

По его словам, мирный план Трампа якобы является приглашением для России «атаковать другие государства». Он утверждает, что Москва якобы может атаковать одно из государств НАТО в ближайшее время.

«Из этого следует, что европейцы должны немедленно конфисковать 200 миллиардов евро замороженных российских активов. Кроме того, Украине должно быть предоставлено все необходимое оружие. Наконец, мы должны отказаться от наивности по отношению к Дональду Трампу. Потому что США в очередной раз дали понять, что больше не являются союзником», — заявил Хофрайтер.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликты не могут заканчиваться великими державами «над головами вовлеченных стран», имея в виду план президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, в вопросе урегулирования нужно согласие Украины и Европы. Канцлер считает, что то, как закончится конфликт, будет иметь последствия для безопасности континента.

Ранее Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа.

