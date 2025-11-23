На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе уличили Европу во лжи Украине

The Telegraph: Европа лгала Украине о ее способности победить Россию
David Mdzinarishvili/Reuters

Европейские страны обманывают Украину, обещая ей военную поддержку в борьбе с Россией и победу в военном конфликте, но поставок и финансовых вливаний не хватает даже для обороны. Об этом в статье в газете The Daily Telegraph заявил обозреватель Оуэн Мэттьюс.

«Европейские политики могут лгать Украине или самим себе о своей приверженности делу Киева, однако цифры рассказывают более правдивую историю», — отмечается в статье.

Мэттьюс подчеркнул, что Европа обещала Украине поддержку, даже планировалось внедрять европейские технологии в стране, но в итоге помощи недостаточно для покрытия предполагаемого дефицита в украинском бюджете в размере $60 млрд.

При этом, указал автор, лидеры стран Европы по-прежнему ведут себя так, будто играют значимую роль в мировой политике, хотя это уже давно не соответствует действительности. По мнению Мэттьюса, европейские страны не готовы претендовать на первые места в международной дипломатии ни в военном, ни в финансовом плане.

Ранее лидеры ЕС заявили о необходимости доработки мирного плана США по Украине.

