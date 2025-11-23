«Риски безопасности». В ЛДПР предложили запретить продажу пневматики и электрошокеров мигрантам

В ЛДПР предложили запретить продажу мигрантам пневматического оружия, электрошокеров, газовых и других распылителей, а также искровых разрядников для профилактики противоправных действий. Соответствующий законопроект будет внесен депутатами партии во главе с ее лидером Леонидом Слуцким в Госдуму 23 ноября, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе политического объединения.

В партии указали, что согласно действующему законодательству, соответствующие предметы мигранты могут приобретать в России без получения лицензии. Вместе с тем гражданам страны такое право дается лишь с 18 лет, что создает правовой пробел и ослабляет контроль за оборотом потенциально опасных изделий.

В ЛДПР ссылаются на статистику Следственного комитета, согласно которой статистика по преступлениям среди мигрантов растет, при этом иностранцы используют аэрозольные баллончики, электрошокеры, а также пневматическое оружие, из-за отсутствия минимальных требований к их приобретению.

В связи с этим партия предлагает запретить мигрантам покупать данные изделия. Это повысит ответственность иностранцев за незаконное приобретение и применение подобных предметов, считают в ЛДПР.

Как указал лидер партии Леонид Слуцкий, действующая лазейка позволяет мигрантам покупать «потенциально опасные устройства» абсолютно легально. Это создает «реальные риски общественной безопасности», подчеркнул политик.

По его данным, за первую половину 2025 года число преступлений среди мигрантов превысило 18,8 тысячи, и в качестве орудий они «чаще всего используют именно эти устройства, остающиеся наиболее доступными и не требующими прохождения дополнительных проверок и контроля».

«Нельзя допустить, чтобы эта и без того печальная статистика продолжала расти. Поэтому ЛДПР подготовила законопроект, который вводит прямой запрет на покупку иностранцами аэрозольных и слезоточивых устройств, электрошокеров, искровых разрядников и пневматического оружия. Это последовательный шаг, направленный на укрепление национальной безопасности и защиту граждан России от мигрантского беспредела», — сказал Слуцкий.

