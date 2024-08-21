В России хотят запретить покупку оружия мигрантам с «недолгим» гражданством РФ

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия - За правду» под руководством Сергея Миронова планируют внести в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам, имеющим российское гражданство менее 10 лет, приобретать охотничье и другое оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами с гражданством РФ менее 10 лет».

Кроме того, в проекте предлагается внести изменения в закон «Об оружии», согласно которым иностранные граждане смогут приобретать газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие только через пять лет после получения российского гражданства.

Миронов отметил, что ежедневно в криминальных сводках появляются сообщения о серьезных происшествиях с участием мигрантов — драках и грабежах и более серьезных преступлениях. Он подчеркнул, что ситуация может усугубиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия для мигрантов.

Лидер партии также отметил, что многие граждане стран СНГ стремятся быстро получить российское гражданство, зачастую не обладая достаточными знаниями русского языка. После получения паспорта они сразу же обращаются за разрешением на приобретение оружия.

Ранее в Госдуме предложили ограничить число детей мигрантов в школах.