Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят запретить покупку оружия мигрантам с «недолгим» гражданством РФ

В Госдуму внесут законопроект о правилах покупки оружия для мигрантов

close
100%
Eraldo Peres/AP

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия - За правду» под руководством Сергея Миронова планируют внести в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам, имеющим российское гражданство менее 10 лет, приобретать охотничье и другое оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами с гражданством РФ менее 10 лет».

Кроме того, в проекте предлагается внести изменения в закон «Об оружии», согласно которым иностранные граждане смогут приобретать газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие только через пять лет после получения российского гражданства.

Миронов отметил, что ежедневно в криминальных сводках появляются сообщения о серьезных происшествиях с участием мигрантов — драках и грабежах и более серьезных преступлениях. Он подчеркнул, что ситуация может усугубиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия для мигрантов.

Лидер партии также отметил, что многие граждане стран СНГ стремятся быстро получить российское гражданство, зачастую не обладая достаточными знаниями русского языка. После получения паспорта они сразу же обращаются за разрешением на приобретение оружия.

Ранее в Госдуме предложили ограничить число детей мигрантов в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами