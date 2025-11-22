Аргентина не поддержала итоговую декларацию саммита G20

Аргентина отказалась поддерживать итоговую декларацию G20, объяснив такое решение расхождениями в геополитических взглядах. Об этом сообщили в пресс-службе аргентинского МИД.

«Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита лидеров «Группы двадцати» в Йоханнесбурге», — заявили дипломаты.

В пресс-релизе внешнеполитического ведомства говорится, что помимо несогласия с обозначенными в документе геополитическими позициями, причиной отказа стало нарушение «правил консенсуса» со стороны других участников заседания.

Известно, что президент Аргентины Хавьер Милей не присутствовал на саммите в связи с отказом от участия в нем американского коллеги Дональда Трампа, который не приехал из-за якобы нарушений прав белого населения в ЮАР.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. В этом году декларация участников саммита G20 была принята в начале заседания несмотря на то, что по традиции итоговый документ принимают в конце мероприятия. По данным телеканала Al Jazeera, в документе было упомянуто достижение мира на Украине.

Ранее Макрон предупредил, что существование G20 может стать бессмысленным.