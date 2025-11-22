Макрон: есть риск, что G20 утратит смысл существования

G20 («Большая двадцатка», клуб правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) не справляется с мировыми кризисами в сфере безопасности и экономике, что ставит под угрозу смысл ее существования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита «Большая двадцатки» в Йоханнесбурге.

Политик допустил, что неформальный международный клуб «подходит к концу своего цикла». Макрон признал, что его членам трудно решать крупные кризисы и определить общий стандарт в геополитической сфере.

«Существует риск, что G20 утратит смысл своего существования, если мы не сможем получить конкретные ответы», — заявил президент Франции.

Он упомянул кризисы на Украине, Ближнем Востоке и Африке, которые не получается урегулировать.

При этом, по мнению лидера, некоторые страны «слишком много экономят и много производят», а другие — «слишком много берут в долг и отличаются чрезмерным потреблением». Кроме того, крупнейшие экономики мира не соблюдают принципы Всемирной торговой организации.

«Я считаю, что нам скорее нужны конкретные и оперативные ответы и привлечение максимального числа членов», — заключил Макрон.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее Стармер чуть не упал перед саммитом G20.