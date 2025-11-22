На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон: есть риск, что G20 утратит смысл существования

Макрон предупредил, что существование G20 может стать бессмысленным
true
true
true
close
Leon Neal/Reuters

G20 («Большая двадцатка», клуб правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) не справляется с мировыми кризисами в сфере безопасности и экономике, что ставит под угрозу смысл ее существования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита «Большая двадцатки» в Йоханнесбурге.

Политик допустил, что неформальный международный клуб «подходит к концу своего цикла». Макрон признал, что его членам трудно решать крупные кризисы и определить общий стандарт в геополитической сфере.

«Существует риск, что G20 утратит смысл своего существования, если мы не сможем получить конкретные ответы», — заявил президент Франции.

Он упомянул кризисы на Украине, Ближнем Востоке и Африке, которые не получается урегулировать.

При этом, по мнению лидера, некоторые страны «слишком много экономят и много производят», а другие — «слишком много берут в долг и отличаются чрезмерным потреблением». Кроме того, крупнейшие экономики мира не соблюдают принципы Всемирной торговой организации.

«Я считаю, что нам скорее нужны конкретные и оперативные ответы и привлечение максимального числа членов», — заключил Макрон.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее Стармер чуть не упал перед саммитом G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами