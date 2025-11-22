Зеленский отправит на переговоры военачальника, признанного в России террористом

В состав украинской делегации на переговоры с международными партнерами, США и Россией вошел начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, который внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира», — говорится в документе.

Согласно указу, в состав переговорщиков также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель МИД Украины Сергей Кислица. Главой украинской делегации назначен руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, которого подозревают в коррупции: он фигурирует в скандале, связанном с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высмеял выбор главы делегации Украины на переговорах по плану Трампа.