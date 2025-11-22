Участники саммита G20 призвали расширить Совбез ООН

Участники G20 выступили за расширение Совбеза ООН за счет стран Африки и АТР

Участники саммита G20 призвали расширить состав Совета Безопасности ООН за счет государств Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом говорится в итоговой декларации, пишет РИА Новости.

В документе сказано, что обновленный состав Совбеза должен соответствовать реалиям XXI века и стать более «инклюзивным, эффективным, действенным, демократичным» и прозрачным для всех членов организации.

«Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, что позволит улучшить представительство недостаточно представленных и непредставленных регионов и групп, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка и Карибский бассейн», — отмечается в тексте декларации.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

США бойкотировали саммит в связи с якобы нарушением прав белого населения. Президент США Дональд Трамп назвал проведение саммита «полным позором». При этом он заявил, что с нетерпением ожидает приема «большой двадцатки» в Майами в 2026 году.

Ранее участники саммита G20 в ЮАР упомянули Украину в принятой декларации.