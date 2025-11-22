Лукашенко помиловал двух католических священников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 ноября помиловал двух католических священников. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Помилование получили священники Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против белорусского государства, а также за иные преступления.

Решение о помиловании было принято по просьбе по просьбе папы Римского Льва XIV и при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, рассказала Эйсмонт. Она добавила, что учитывалось состояние здоровья осужденных, а также необходимость развития отношений Белоруссии со Святым престолом.

Как пишет ТАСС, Околотовича в конце 2024 года признали виновным в совершении государственной измены и назначили ему 11 лет лишения свободы. Юхневич в мае 2024 года был приговорен к 13 годам колонии, рассмотрение его дела проходило в закрытом режиме.

Ранее Белоруссия открыла посольство в Ватикане.