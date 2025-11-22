Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «испуганного кота» из-за коррупционного скандала на Украине. Об этом заявил колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.

По его словам, западные союзники украинской стороны «лишились всех козырей» на фоне скандала в стране.

«Зеленский, который ранее выступал против даже временного перемирия, не говоря уже о постоянном мире, на этот раз превратился в испуганного кота», — заявил Тутар.

Колумнист добавил, что после скандала с взятками представители Пентагона встретились с президентом Украины в Киеве и выдвинули ему все необходимые ультиматумы. Теперь, по мнению журналиста, Зеленского можно «сравнивать с кошкой, пролившей молоко». Он подчеркнул, что представители Европы пребывают в шоке от «реальности жизни».

Тутар отметил, что проблема Европы не заключается в Украине, поскольку они уже давно списали страну со счетов.

До этого журналист Томас Фази уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает сторонником украинской стороны, на самом деле является не другом, а врагом.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.