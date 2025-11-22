На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции назвали Зеленского «испуганным котом» на фоне коррупции

Sabah: Зеленский превратился в испуганного кота из-за коррупции
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «испуганного кота» из-за коррупционного скандала на Украине. Об этом заявил колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.

По его словам, западные союзники украинской стороны «лишились всех козырей» на фоне скандала в стране.

«Зеленский, который ранее выступал против даже временного перемирия, не говоря уже о постоянном мире, на этот раз превратился в испуганного кота», — заявил Тутар.

Колумнист добавил, что после скандала с взятками представители Пентагона встретились с президентом Украины в Киеве и выдвинули ему все необходимые ультиматумы. Теперь, по мнению журналиста, Зеленского можно «сравнивать с кошкой, пролившей молоко». Он подчеркнул, что представители Европы пребывают в шоке от «реальности жизни».

Тутар отметил, что проблема Европы не заключается в Украине, поскольку они уже давно списали страну со счетов.

До этого журналист Томас Фази уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает сторонником украинской стороны, на самом деле является не другом, а врагом.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами