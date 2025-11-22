На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол РФ назвал истинную причину призывов Лондона изымать активы РФ

Посол Келин: Лондон призывает изъять активы РФ из-за нехватки денег для Киева
true
true
true
close
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Британские власти призывают изъять замороженные российские активы, так как не могут найти деньги на поддержку Украины. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает ТАСС.

«Политическое руководство Великобритании давно и последовательно выступает за изъятие и использование наших активов в интересах коррумпированного киевского руководства. Причина лежит на поверхности: своих денег нет», — сказал дипломат.

По его мнению, такой ситуации в Соединенном Королевстве способствует провальная фискальная политика, усугубившая финансово-экономическое положение страны, а также желание Лондона удержать лидерские позиции «не среди мировых финансовых центров, а среди патентованных русофобов».

Келин считает, что правящую партию лейбористов ожидают непростые бюджетные решения, которые и без того грозят политическими издержками. Положение Лондона как мирового финансового центра значительно усугубится, если британские власти решатся на такой шаг.

В сентябре министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что Великобритания направила Украине более £1 млрд ($1,3 млрд), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов РФ.

