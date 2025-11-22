На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр Великобритании задолжал по налогам за жилье

Daily Telegraph: британский министр обороны Хили не уплатил налог за второй дом
Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили не выплатил налог на второе жилье на сумму почти £1,5 тыс. ($2 тыс.). Об этом написала The Daily Telegraph.

По словам представителей Хили, неуплата произошла из-за «административной ошибки» совета Вестминстера. После введения надбавки к муниципальному налогу на второе жилье в апреле министр должен был ежегодно платить около £2,9 тыс. ($3,8 тыс.), однако фактически уплатил в два раза меньше. После публикации СМИ недостающую сумму он доплатил.

Основное жилье Хили находится в его избирательном округе Роумарш-энд-Конисбро в Южном Йоркшире. Квартира в Вестминстере, арендуемая с ноября прошлого года, оплачивается за счет средств парламента, и, по словам представителей министра, он, возможно, запросит дополнительные выплаты из-за увеличившегося налога на второе жилье. Совет Вестминстера признал ошибку, объяснив, что квартира не была классифицирована как второе жилье, и извинился за неправильное начисление налога.

Оппозиция раскритиковала Хили за то, что он не сообщил о проблеме сразу после получения счета. Председатель Консервативной партии Кевин Холлинрейк подчеркнул, что неспособность министров следить за своими налогами ставит под сомнение их способность управлять страной. Представитель правопопулистской Reform UK Лайла Каннингем отметила, что рядовые граждане преследуются за малые суммы, тогда как министры исправляют нарушения только после давления СМИ.

Ранее заместитель премьер-министра и лидер лейбористов Анджела Рэйнер подала в отставку после скандала с неуплатой гербового сбора при покупке жилья на юге Англии.

